Absturz direkt nach dem Start

Von Malte Glotz

UNGLÜCK Flugzeug muss kurz nach dem Abheben notlanden und überschlägt sich

Die Feuerwehren vom Limburg waren mit 46 Einsatzkräften an der Absturzstelle. (Foto: Feuerwehr Limburg)

Die Limburger Polizei berichtet, kurz nach 10 Uhr hätten sich gleich mehrere Anrufer auf der Notrufnummer gemeldet und den Absturz eines Flugzeugs zwischen Limburg und Niederhadamar gemeldet. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten sich die drei Insassen schon selbst aus dem Wrack befreit – sie waren nur leicht verletzt. So war die Feststellung des wahrscheinlichen Unfallhergangs relativ einfach.

Demnach war die einmotorige Propellermaschine kurz zuvor in Elz gestartet. Ziel war Nördlingen an der Landesgrenze von Bayern und Baden-Württemberg. Der Pilot ist ein 78-jähriger Mann aus Löhnberg. Der 51-jährige Co-Pilot kommt aus Heuchelheim und die 59-jährige Passagierin stammt aus Gießen. Schon im Steigflug seien, so berichtet es die Polizei, technische Probleme aufgetreten.

Über einem Acker nahe der Kreisstraße 478 ging der Pilot in einen Sinkflug, um eine Notlandung vorzubereiten. Bei dieser aber überschlug sich der Flieger, er blieb auf dem Dach liegen. Die Insassen wurden dabei leicht verletzt. Wegen der Vielzahl der Anrufer war der Rettungshubschrauber „Christoph 23“ aus Koblenz im Einsatz, der einen der Verletzten in ein Krankenhaus brachte. Die beiden anderen Unfallopfer wurden in umliegende Kliniken gefahren.

Laut Holger Goebel, Pressesprecher der Limburger Polizei, rückten insgesamt 46 Feuerwehrleute aus – aus der Kernstadt, Offheim und Ahlbach. Im Einsatz waren des Weiteren – neben dem Helikopter – die Gefahrgutgruppe, der Leitende Notarzt sowie zwei weitere Notärzte, drei Rettungswagen mit Besatzung sowie der „organisatorische Leiter Rettungsdienst“.

Zunächst, so Goebel, hätten die Kameraden wenig zu tun gehabt: Akute Brandgefahr bestand nicht. Das Wrack wurde zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde über den Sachverhalt informiert.

Am Nachmittag dann galt es für die Feuerwehr, das Flugbenzin aus dem Wrack der Propellermaschine abzupumpen. Einerseits solle es der Treibstoff eingehender untersucht werden, zudem sei die Maschine so sicherer zu transportieren.

Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 100 000 Euro geschätzt.