Am Wochenende alles in die Altstadt

FRÜHLINGSFEST Foodtruckmeile während Weilburger Frühlingsfest

Feurig wird es am Wochenende in der Residenzstadt zugehen, wenn die Foodtruckmeile in Weilburg Stopp macht. (Foto: privat)

Weilburg Mit einer Foodtruckmeile am 25. und 26. März auf dem Marktplatz, einer großen Autoschau am 26. März auf dem König-Konrad-Platz und mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 26. März wird in diesem Jahr das Weilburger Frühlingsfest in einer neuen Form gefeiert.