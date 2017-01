Von Olivia Heß

Ampeln sollen nachts ausgehen

Verkehr Parlament stimmt für Testphase in Weilburger Innenstadt

Weilburg Müssen die Ampeln in der Weilburger Innenstadt auch nachts angeschaltet sein? Die FDP meint „Nein“ und hat nun in der Stadtverordnetenversammlung beantragt, dass die Anlagen in den Abend- und Nachtstunden ausgeschaltet werden sollen.

