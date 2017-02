Von Sabine Gorenflo

Angebot regelt die Nachfrage

Naturschutzbund Große Schwankungen bei der jährlichen Vogelzählung

RUNKEL-WIRBELAU Wie viele Vögel und welche Arten sich am Futterhäuschen den Bauch vollschlagen, hängt davon ab, was die Natur in der Winterzeit an Nahrungsmitteln im Angebot hat.

