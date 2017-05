Von Ulrike Sauer

Angebot soll ausgeweitet werden

Betreuung Schulleiterin Eva Schneider stellt Ganztagskonzept vor

Merenberg Das Angebot der Ganztagsbetreuung an der Albert-Wagner-Schule in Merenberg soll ab dem kommenden Schuljahr ausgebaut werden, erklärte Schulleiterin Eva Schneider. Kinder könnten dann montags bis donnerstags bis 16.30 Uhr in der Grundschule bleiben.

