Von Christiane Müller-Lang

Anmeldungen zentral sammeln

Parlament Ein Konzept für die Betreuung in den Kindertagesstätten in Runkel ist in Arbeit

Runkel Anmeldungen für die Kindergärten im Runkeler Stadtgebiet werden künftig an zentraler Stelle gesammelt. Das haben die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen.

