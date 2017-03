Arbeiten rund um Ahlbach

VERKEHR Umleitungen in den Osterferien

Limburg-Ahlbach Mit Beginn der Osterferien starten die Arbeiten an Straßen und Kanal in Ahlbach. Das bringt für Anlieger und Durchgangsverkehr über längere Zeit Einschränkungen und Umleitungen mit sich.

Zunächst wird im Auftrag des Landkreises die Fahrbahn der Kreisstraße K 498 zwischen dem Anschluss B 49 und der Einmündung Jahnstraße in Ahlbach erneuert. Für die Arbeiten ist in den Osterferien eine Vollsperrung notwendig. Ahlbach kann von der B 49 nicht direkt angefahren werden. Der Pendlerparkplatz soll so weit wie möglich in Betrieb bleiben.

Nach den Osterferien (18. April) wird der Kreis die Fahrbahn der K 498 (Dehrner Straße) von der Jahnstraße bis zum Ortseingang Ahlbach in Höhe des Sportplatzgeländes erneuern lassen. Diese Arbeiten dauern etwa eine Woche. Danach beginnen im Auftrag der Stadt am 24. April die Tiefbauarbeiten für den Ausbau der Ortsdurchfahrt, die sich vom Ortseingang bis zum Kreuzungsbereich Vorderstraße erstrecken werden. In den Herbstferien wird ein Kanalteilstück in der unteren Vorderstraße erneuert, so dass dieser Bereich ebenfalls gesperrt werden muss.

Für die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt sowie der Fahrbahnerneuerung von der Einmündung der Jahnstraße bis zum Ortseingang wird der Bereich für den Durchgangsverkehr gesperrt. (red)