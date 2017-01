Von Sabine Gorenflo

Auge zu Auge wird "geliked"

TRADITION 90 Gäste kommen zum Gardeball der Bürgergarde ins Eventhaus

WEILBURG Damen in langen Roben und Männer in schicken Anzügen: Beim traditionellen Gardeball der Bürgergarde ist am Samstag im Eventhaus fleißig getanzt worden.

Copyright © mittelhessen.de 2017