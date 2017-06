Aulenhäuser feiern am Brunnen

FEST Live-Musik und Frühschoppen

WEILMÜNSTER-AULENHAUSEN Schon zum dritten Mal findet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, in Aulenhausen das Brunnenfest in der Ortsmitte statt.

