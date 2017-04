Ausbau geht gut voran

Merenberg Der Schulweg, die Straße "In der Hembach", wird derzeit ausgebaut. Das Foto zeigt Mustafa Candir, der gerade Pflastersteine verlegt. "Die Arbeiten liegen im Plan", erklärte Bürgermeister Oliver Jung (SPD). Neben einer neuen Asphaltdecke für die Fahrbahn wird auf beiden Seiten ein Fußweg gebaut. Zudem sollen Parkbuchten entstehen. Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf 155 000 Euro. Diese trägt die Gemeinde allein; über zwei Jahre sind die entsprechenden Mittel in die Haushaltsplanungen aufgenommen worden. Die Anlieger werden nicht über Straßenbeiträge an dem Ausbau beteiligt, da sie bereits bei der grundhaften Erneuerung der Von-Hartrad-Straße finanziell aufkommen mussten, erklärte Jung. (uls/Foto: Sauer)

