Auto-Tuner kommen am Samstag

FAHRZEUGE Legale Veranstaltung soll illegalen "Car-Freitag" in Limburg ablösen

LIMBURG Bis zu 2000 Fahrzeuge sind in den vergangenen Jahren illegal am Karfreitag nach Limburg gekommen: Das Tunertreffen findet am Samstag, 15. April, zum zweiten Mal legal statt – am Samstag, statt am hohen kirchlichen Feiertag Karfreitag.

