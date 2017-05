Bahn-Mitarbeiter sichern Übergang nach Unfall

Mitarbeiter der Bahn sichern derzeit den Bahnübergang bei Niederbrechen, an dem sich am Mittwoch ein schwerer Unfall ereignet hat. (Foto: Ehrlich)

Mitarbeiter sperren dabei den Bahnübergang auf beiden Seiten zur Straße hin mit rot-weißen Absperrbändern zusätzlich ab. Eine Auskunft bei der Bahn AG über die Hintergründe dieser Aktion war am Freitag nicht zu erhalten. Eine Stellungnahme werde in der kommenden Woche nachgeliefert, wenn sich die zuständigen Fachabteilungen zu dem Vorgang geäußert hätten, kündigte eine Bahnsprecherin in Frankfurt gegenüber dem TAGEBLATT an. (red)