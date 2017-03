Von Mika Beuster

Beamte zeigen mehr Präsenz

KRIMINALITÄT Polizeichefin: "Es soll keine Bereiche geben, wo Bürger sich nicht hintrauen"

Limburg Im Februar hatte es Massenschlägereien mit teilweise 50 Beteiligten am Bahnhof in Limburg gegeben, viele Bürger waren verunsichert: Ist es gefährlich, sich in der Innenstadt aufzuhalten? Die Polizei in Limburg will gegensteuern – Bürger sollen sich wieder sicher fühlen.

