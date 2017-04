Bücher für alle auf dem Pankgrafenplatz

FREESCHOOL Offener Bücherschrank steht seit Montag bereit / Kühlschrank trotzt dem Wetter

WEILBURG Was in vielen anderen Städten längst zum Stadtbild gehört, ist nun auch in Weilburg anzutreffen: ein offener Bücherschrank. Wer möchte, kann aus einem ehemaligen Kühlschrank am Pankgrafenplatz Bücher ausleihen oder hinein stellen.

