Von Sabine Gorenflo

Bürgergarde kommt der Hauptmann abhanden

TRADITION Jörg Schönwetter tritt vom Chefposten ab / Versammlung wird unterbrochen und Neuwahlen vertagt

WEILBURG Bereits zu Beginn der Jahreshauptversammlung der Bürgergarde hat ein Knistern in der Luft gelegen. Schon länger scheint Hauptmann Jörg Schönwetter bei Teilen der Garde in Kritik geraten zu sein. Am Freitag ist er zurückgetreten – einen neuen Hauptmann gibt es noch nicht.

