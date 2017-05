Von Margit Bach

Demenz betrifft immer mehr Menschen

GESUNDHEITSWESEN Im "Haus Fellersborn" in Löhnberg ist Raum für eine neue Wohngruppe entstanden

Löhnberg Im „Haus Fellersborn“ in Löhnberg ist eine neue Wohngruppe für weitere 15 demenzkranke Bewohner entstanden. In einer Feierstunde wurde die Erweiterung des Seniorenzentrums am Samstag in Dienst gestellt.

