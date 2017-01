Von Kerstin Kaminsky

Den Reformationsereignissen auf der Spur

KIRCHE Pastoralreferentin Andrea Grünhagen glaubt, dass Luther den Hammer vielleicht nicht geschwungen hat

Limburg Was geschah tatsächlich am 31. Oktober 1517 in Wittenberg? In der evangelischen Kirche am Bahnhof sprach Pastoralreferentin Andrea Grünhagen über die Reformation. Dass Martin Luther den Hammer schwang, um seine 95 Thesen anzunageln, erscheint ihr abwegig.

Copyright © mittelhessen.de 2017