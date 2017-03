Von Malte Glotz

Der Frühling schmeckt so gut!

FRÜHLINGSMARKT Food-Trucks, Musik und Sonne

WEILBURG Essen, so weit das Auge reicht - und vieles davon in dieser Form nicht alltäglich: Die Food-Trucks machen zum Frühlingsmarkt Station in Weilburg. Und die halbe Stadt hat Hunger.

