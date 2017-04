Von Sabine Gorenflo

Der Renner: Urlaub in der Tonne

Freizeit Campingplatz Odersbach hat jetzt auch Lodges und Übernachtungsfässer

WEILBURG-ODERSBACH Rechtzeitig zum Saisonbeginn am 1. April sind auf dem Campingplatz in Odersbach vier Übernachtungsfässer und drei Lodges aufgestellt worden. Bei einem Tag der offenen Tür am 25. Juni können sich Besucher die Unterkünfte anschauen.

