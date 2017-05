Von Sabine Gorenflo

Der Steinhammer kehrt zurück

Geschichte Steinzeitliches Werkzeug ist nach 50 Jahren in Mengerskirchen zu sehen

WEILBURG/Mengerskirchen Ein Steinhammer aus der Jungsteinzeit hat nach über 50 Jahren seinen Weg in die Heimat gefunden. Er trat jetzt seine Reise vom Bergbau- und Stadtmuseum in Weilburg ins Turmmuseum nach Mengerskirchen an.

Copyright © mittelhessen.de 2017