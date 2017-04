Von Margit Bach

Die Weilburger Bootsaison ist eröffnet

FREIZEIT Anrudern, Entenrennen und Kanadierwettrennen locken Besucher

Weilburg Gelungener Start in die Bootsaison am Sonntag: Das Weilburger Lahnuferfest am Domizil des Weilburger Rudervereins und an der Anlegestelle der Kanuvermietung hat viele Besucher angelockt.

