Drei Verletzte bei Brand

Limburg-Lindenholzhausen Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses für Betreutes Wohnen in der Rübsanger Straße in Lindenholzhausen hat es am Montagabend gebrannt. Das teilte die Feuerwehr Limburg mit. Zwei bewusstlose Personen wurden von Atemschutztrupps aus der Wohnung geholt. Ein Feuerwehrmann verletzte sich. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, verbranntes Essen war laut Feuerwehr die Ursache. Rauchmelder hatten ausgelöst. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Lindenholzhausen, Limburg und Eschhofen sowie das DRK. Sie waren gegen 17.30 Uhr alarmiert worden. (red/Foto: Feuerwehr Limburg)

