Drei Verletzte nach Bruchlandung von Sportflugzeug

LIMBURG/HADAMAR Bei der Bruchlandung eines Sportflugzeugs in der Nähe von Limburg sind die drei Insassen leicht verletzt worden.

Bei der einmotorigen Propellermaschine waren beim Steigflug technische Probleme aufgetreten, wie ein Polizeisprecher in Wiesbaden am Donnerstag sagte. Gegen 10.10 Uhr habe sich das Flugzeug beim Landeversuch jedoch auf einem Acker nahe des Flugplatzes in Elz neben der Kreisstraße 478 zwischen dem Limburger Stadtteil Offheim und Niederhadamar überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben.

Laut Polizei konnten alle drei Insassen selbstständig aus dem Flugzeug aussteigen. Bei dem Pilot handelt es sich um einen 78-jährigen Mann aus Löhnberg. Der 51-jährige Co-Pilot kommt aus Heuchelheim und die 59-jährige Passagierin stammt aus Gießen.

Wegen mehrerer Notrufe sei ein Rettungshubschrauber zum Unfallort gekommen und habe einen Verletzten vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, erklärte der Sprecher. Die anderen beiden wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Nähere Details zur Unfallursache, den Flugzeuginsassen und der Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.

Die Feuerwehren vom Limburg waren mit 46 Einsatzkräften aus der Kernstadt, Offheim und Ahlbach vor Ort. Der Schaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt. (dpa/red)