Drei auf einen Streich

Beselich-Obertiefenbach Gleich drei beschädigte Autos sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagabend in Obertiefenbach. Ein Hyundai-Fahrer kam gegen 21 Uhr von der Fahrbahn der Gottlieb-Daimler-Straße ab und fuhr gegen einen Mini und einen Mazda, die dort am Fahrbahnrand abgestellt waren. Der Unfallfahrer stand augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung und musste zum Alkoholtest. Der Führerschein wurde einbehalten. Es Entstand Sachschaden in Höhe von knapp 5000 Euro. (red)

Anzeige