Von Christiane Müller-Lang

Drohnen sollen wieder Kitze retten

TIERSCHUTZ Stadt Runkel will Service für Landwirte in der Mähsaison erneut anbieten

Runkel Ein Pilotprojekt wird fortgesetzt werden: Moderne Technik soll auch in diesem Jahr in Runkel Rehkitzen in der Mähsaison das Leben retten. Drohnen sollen die Jungtiere vor dem Mähen aufspüren und vor Verletzungen oder dem Tod bewahren.

