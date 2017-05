Ein Planschbecken fürs Hausschwein gefunden

TRÖDEL Beim "Jedermann-Markt" in der Weilburger Innenstadt hat nur das Wetter nicht mitgespielt

Weilburg „Folienalarm!“ – so hat es gestern mindestens zwei Mal beim „Jedermann-Markt“ in Weilburg geklungen. Und sofort stürzten fünf Kirschhöfer Frauen an die Plastikplanen und zogen sie schützend über den großen Stand in der Mauerstraße.

