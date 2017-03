Einbrecher sind blitzschnell

Limburg Bei einem sogenannten Blitzeinbruch haben mindestens zwei Männer in der Diezer Straße in der Nacht auf Montag gegen 2.45 Uhr Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet.

Die Täter fuhren mit einem silbernen Audi A 4 mit gestohlenen Kennzeichen in die Schaufenster des betroffenen Juweliers und stahlen ausgestellten Schmuck. Vor der Flucht setzten die Täter den Audi in Brand. Das Feuer wurde jedoch rechtzeitig von der Feuerwehr gelöscht. Zwei Täter flüchteten mit einem schwarzen VW Golf älteren Baujahrs. Dieser wurde am Montagvormittag in der Nähe eines Grillplatzes bei Ahlbach gefunden - ebenfalls mit Brandspuren. Die Ermittlungen zur Herkunft der beiden Autos dauern an. Bei den Tätern soll es sich um jüngere Männer handeln, klein und untersetzt. Sie waren komplett schwarz und mit Wollmützen bekleidet. Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise zu Tätern und Fahrzeugen unter (0 64 31) 9 14 00 entgegen. (red)