Falsche Polizeibeamte wollen an Vermögen

TRICKBETRUG Gleich in fünf Fällen waren Unbekannte mit der alten Masche in Limburg unterwegs

Der Polizeistation in Limburg sind jetzt erneut mehrere solcher Anrufe gemeldet worden. Fünf Betroffene teilten mit, dass sie am Dienstag und Mittwoch Anrufe in dieser Art erhalten haben. Der falsche Beamte teilte ihnen mit, dass Einbrecher festgenommen worden wären, und lenkte im Anschluss das Gespräch geschickt auf Wertgegenstände und die Vermögensverhältnisse der Angerufenen. Glücklicherweise fielen die Angerufenen nicht darauf herein und meldeten den Vorfall der Polizei.

Besonders dreist ist, dass im Display des Telefons der Angerufenen in vielen Fällen die Nummer der Polizei, (0 64 31) 1 10 beziehungsweise (0 64 31) 9 14 00, angezeigt wurde.

Die Ermittler des Betrugskommissariats gehen davon aus, dass die Anrufer durch Anrufe dieser Art mögliche Opfer schon im Vorfeld ausspionieren wollen. In verschiedenen Varianten versuchen die falschen Polizeibeamten, Informationen über Bargeldbestände oder Art und Höhe von Geldanlagen bei Banken zu bekommen.

Unter dem vermittelten Eindruck einer konkreten Gefährdung, etwa einem bevorstehenden Einbruch oder einem Raubüberfall, versuchen sie in weiteren Telefonaten die Angerufenen dahingehend zu manipulieren, dass sie ihr Bargeld und Ersparnisse abheben und anschließend zur Eigentumssicherung an die angeblichen Polizisten übergeben.

Um den Trickbetrügern nicht selbst zum Opfer zu fallen, gibt die Limburger Polizei folgende Tipps: Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu ihren Lebensverhältnissen preis! Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen in der Wohnung oder Vermögenswerten! (red)