Foodtrucks rollen auf Weilburg zu

Weilburg „Essen auf der Gass“ – das ist das Motto der ersten Foodtruck-Meile, die zum Frühlingsmarkt in Weilburg die Besucher anlocken soll. Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. März, findet der Oster- und Frühlingsmarkt statt. Die modernen Imbisswagen werden auf dem Marktplatz zu finden sein – an 15 Foodtrucks sollen die Besucher zwischen den frisch zubereiteten, regionalen Spezialitäten aus den Küchen Europas und der Welt wählen können – egal, ob Fleischliebhaber oder Veganer. Auch Süßspeisen und Getränke gehören zum Angebot. Am Sonntag sind zusätzlich die Geschäfte geöffnet. Auf dem König-Konrad-Platz ist eine Autoshow geplant. Das Parken sowie der Eintritt sind frei. (red/Foto: privat)

