Franz Kamphaus möchte "einfach nur dazwischen sein"

GEBURTSTAG Der frühere Limburger Bischof wird 85 Jahre alt / Beliebt und geachtet weit über seine Zeit im Bistum hinaus

Mit zunehmenden eigenen Beeinträchtigungen nähere er sich den Bewohnern immer weiter an, sagt er. An einem lässt er dabei keinen Zweifel: Seine Entscheidung, nach seiner Emeritierung 2007 in die kirchliche Einrichtung für Menschen mit Behinderung zu ziehen, um als Seelsorger zu leben und zu arbeiten, sei „goldrichtig“ gewesen. Auch wenn er nicht mehr so viel tun könne, ist er überzeugt: „Da zu sein, das ist das Entscheidende“

Einfach nur „dazwischen“ sein, heißt bei Kamphaus allerdings noch lange nicht Untätigkeit. Er hält weiterhin regelmäßig Gottesdienste, besucht Bewohner im Haus, mit denen er auch mittags an „einem wichtigen Kommunikationsort“ zusammensitzt: der Caféteria. Bei alldem hat er auch die Mitarbeiter im Blick, denen er Anerkennung und Wertschätzung für ihre Arbeit signalisieren will. Das Weltgeschehen verfolgt er durch Lektüre von Zeitungen ebenso wie das Geschehen in „seinem“ Bistum Limburg, das er fast 25 Jahre leitete. Spürbar liegt es ihm weiterhin am Herzen. Sein Kommentar zur aktuellen Lage: „Ich bin sehr froh, dass wir Bischof Georg haben“, stellt er fest: „Das ist eine große Freude für mich.“

Dass er vor fast zehn Jahren im Sankt Vincenzstift „am rechten Platze“ angekommen ist, wie er sagt, gilt in vielfacher Hinsicht. Just in dieser Zeit wurde dort ein Projekt erdacht, an dem der emeritierte Bischof von Beginn an maßgeblich beteiligt war: Die Gestaltung der Marien Kirche durch Künstler mit Beeinträchtigung. Das theologische Konzept wurde vom Pastoralteam des Stiftes zusammen mit Hauptgeschäftsführer Caspar Söling entwickelt.

Altarfigur basiert auf Kamphaus‘ Idee

Auf Kamphaus geht unter anderem die Christusfigur mit weit geöffneten Armen zurück, die den Altarraum prägt. Der Künstler mit Beeinträchtigung, der das Kreuz geschaffen habe, wisse, wovon er spreche: „Weil er das Kreuz seines Lebens zu tragen hat“, sagte der Limburger Altbischof beim Eröffnungsgottesdienst im vergangenen Jahr.

Nachdem 2016 noch ein Buch von ihm erschienen ist, Inspirationen zum Matthäus-Jahr unter dem Titel „Tastender Glaube“, will sich der fast 85-Jährige jetzt wegen einer weiteren Veröffentlichung „nicht unter Druck“ setzen. Notizen macht er sich trotz eines starken Tremors.

So sei das mit dem Alter, formuliert er bedächtig: Es fordere viel Geduld, vor allem mit sich selbst. Dafür bleibe jetzt umso mehr Zeit zum Gebet, die er sich auch nehme. Seinen feinen Sinn für Humor hat sich der Altbischof allen Beschwernissen zum Trotz bewahrt. Er klingt an, wenn er einen Spruch zitiert und bestätigt, der ihm zugesandt worden sei: „Die Jahre zwischen 80 und 90 sind nichts für Feiglinge.“ (red)