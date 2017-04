Ganoven arbeiten am Telefon

Am Donnerstag wurden der Polizeistation in Weilburg bislang vier Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet. Die Anrufer haben sich als Polizeibeamte ausgegeben und Auskünfte zu Wertsachen und Bargeld erfragt. In allen vier Fällen reagierten die Angerufenen genau richtig und beendeten das Gespräch, ohne die Fragen des Anrufers zu beantworten.

Bei Anrufen dieser Art versuchen die Betrüger in verschiedenen Varianten Informationen über Bargeldbestände oder Art und Höhe von Geldanlagen bei Banken zu bekommen.

Was tun? Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen in der Wohnung oder Vermögenswerten. Sollten Sie sich beim Telefonat unter Druck gesetzt fühlen, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die örtliche Polizei.

Zugang zum Online-Banking

Eine andere Masche: Unangekündigt klingelt das Telefon und ein angeblicher Mitarbeiter einer namhaften Softwarefirma berichtet von einem angeblichen Problem mit dem Computer des Angerufenen oder einer neu benötigten Lizenz.

Tatsächlich wollen die Anrufer nicht helfen, sondern an das Geld der Bürgerinnen und Bürger kommen oder sich Zugriff auf deren Rechner, speziell zum Online-Banking, verschaffen. Allein in diesem Jahr wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen 21 solcher Fälle gemeldet, wovon sich dreizehn im April ereigneten.

Keine Daten herausgeben

Auch wenn einige der Angerufenen nicht auf die angeblichen Softwarefirmenmitarbeiter reinfielen und die Telefonate rechtzeitig beendeten, erbeuteten die Betrüger in den anderen Fällen mit dieser Masche insgesamt rund 18 000 Euro.

Die Polizei warnt davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten.

Die Polizei sagt klar: „Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.“ (red)