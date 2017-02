Gas tritt aus der Leitung aus

Lecksuche in Weilburg in vollem Gange / Frankfurter Straße gesperrt

Die Frankfurter Straße in Weilburg ist derzeit voll gesperrt. Ursache ist ein Leck in der Gasversorgung. Die Suche nach der undichten Stelle läuft auf Hochdruck. (Foto: Kapp)

Weilburg Am Donnerstag hat ein Gasleck in Weilburg für eine Vollsperrung der Frankfurter Straße gesorgt. Mitarbeiter der Feuerwehr und der Stadtwerke sind derzeit im Einsatz bei der Suche nach dem Leck.

Die Suche nach der kaputten Gasleitung konzentriert sich entlang der Frankfurter Straße auf den Bereich von unterhalb der Wilhelm-Knapp-Schule bis oberhalb der Christian-Spielmann-Schule. Stadtwerke-Geschäftsführer Jörg Korschinsky sagte vor Ort, in der Kanalisation und in angrenzenden Schächten, beispielsweise von der Telekom, sei Gas in einem explosionsfähigen Gemisch festgestellt worden. Daraufhin seien diese Bereiche belüftet worden. Die Suche nach der Schadstelle laufe weiter. (mk/ve)