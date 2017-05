Von Sabine Gorenflo

"Gebt mehr Gas!"

Musical Mädchen und Jungen proben für den Auftritt "Pippi Langstrumpf"in Weilburg

WEILBURG 23 Mädchen und zwei Jungen sitzen im Probenraum und üben mit Chorleiter Michael Zabel Lieder für die Aufführung des Musicals „Pippi Langstrumpf“ ein. Am 14. Mai präsentiert die Theatergruppe „Pinocchio 90“ das Stück in der Stadthalle in Weilburg.

