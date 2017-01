Glatteis lässt Schüler im Kreis Limburg-Weilburg jubeln

Limburg-Weilburg Die Schüler dürften gejubelt haben, als es am heute Morgen an verschiedenen Schulen hieß: „Wegen Glatteis kein Unterricht“. Die meisten Autofahrer haben dagegen wohl eher geflucht angesichts der glatten Straßen.

Zum Glück ist die Situation aber glimpflich abgelaufen: Laut Auskunft der Weilburger Polizei ist es am Montagmorgen zu nur einem Glatteisunfall gekommen, und zwar zwischen Probbach und Winkels. Im Altkreis Limburg, so teilt die Polizei mit, ist es zu keinem einzigen Unfall gekommen, alle Autofahrer sind offenbar sehr vorsichtig in den Verkehr gestartet.

An der Löhnberger Grundschule „Auf dem Falkenflug“, der Weilburger Heinrich-von-Gagern-Schule und der Pestalozzischule in der Konrad-Adenauer-Straße in Weilburg fällt der Unterricht heute komplett aus. (sod)