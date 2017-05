Golfer zieht es an die Lahn

FREIZEIT Club plant Platz nicht mehr in der Eppenau, sondern im Schirlinger Feld

Limburg Es gibt neue Pläne für einen Golfplatz in Limburg. Verwirklichen möchte das Projekt weiterhin der Golfclub Eschhofen, allerdings nicht mehr in der Eppenau, sondern auf dem Gelände der ehemaligen Staudengärtnerei im Schirlinger Feld in Staffel.

Copyright © mittelhessen.de 2017