Von Jürgen Vetter

Hauptamtliche Hilfe für die Helfer

POLITIK Kreistag beschließt Unterstützung ehrenamtlich tätiger Bürger, die Flüchtlinge betreuen

Limburg-Weilburg Der Landkreis Limburg Weilburg unterstützt künftig Städte und Gemeinden im Kreisgebiet bei der Finanzierung von hauptamtlichen Mitarbeitern im Flüchtlingsbereich. Das hat der Kreistag am Freitag in seiner Sitzung in Villmar mit großer Mehrheit beschlossen.

