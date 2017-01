"Heldin des Alltags" fährt mit

Von Sabine Gorenflo

ENGAGEMENT Frau kümmert sich um Siebenjährige, die nicht nach Hause findet

An der Haltestelle „Wingertsberg“ steigt Julia L. üblicherweise aus. Manchmal fährt sie eine Station weiter, um am Kindergarten auszusteigen. Doch die wird nachmittags nicht mehr angefahren. (Foto: Gorenflo)

WEILBURG-GAUDERNBACH Für Familie L. (Name von der Redaktion geändert) ist Jolanta Grämer eine Heldin des Alltags. Denn als die siebenjährige Tochter von Swetlana und Wyeczek L. auf dem Heimweg mit dem Bus in einem anderen Ort landet, kümmert sich Grämer um sie.

Der Albtraum aller Eltern: Das Kind kommt von der Schule nicht nach Hause. Die Ungewissheit und Angst hat jüngst auch Familie L. aus Gaudernbach erlebt.

Wie jeden Tag steigt Julia an der Pestalozzischule in den Bus der Linie LM-65, um nach Gaudernbach zu fahren. „Normalerweise ist Julia kurz vor 16 Uhr zu Hause“, sagt ihre Mutter Swetlana L. Das ist am 19. Dezember aber nicht der Fall. Sie habe sich erst keine Gedanken gemacht, denn es hätte sein können, dass die Siebenjährige noch mit Freundinnen plaudert, bevor sie nach Hause kommt. Nach einer Stunde wird sie nervös und macht sich auf die Suche.

Was ist geschehen? Julia steigt in den Bus, fährt Richtung Heimatort. Julia will an der Haltestelle am Kindergarten in der Ortsmitte aussteigen, so wie sie es öfters macht, sagt Vater Wyeczek L. Doch ihr sei entgangen, dass nach der Fahrplanänderung der Bus um diese Uhrzeit nicht mehr am Kindergarten hält.

Am Ortsausgang von Gaudernbach habe sie registriert, dass der Bus weiter fährt. „Ich ging zum Busfahrer und sagte, dass ich am Ortsende aussteigen müsste, weil der Bus nicht am Kindergarten gehalten hat“, sagt die Siebenjährige. Doch der Fahrer habe sie nicht beachtet und sei weiter gefahren, so erklärt es das Mädchen, das in Tränen ausbricht.

Jolanta Grämer wird auf die Kleine aufmerksam und spricht sie an. „Ich habe nicht mitbekommen, dass das Mädchen etwas zum Busfahrer gesagt hat“, sagt Grämer. Sie versucht, die Telefonnummer der Familie herauszubekommen, aber Julia hat ihr Handy vergessen und weiß die Nummer nicht aus dem Kopf.

Als die Siebenjährige in Schupbach aussteigen und nach Hause laufen will, fasst Grämer den Entschluss, sie mit zu sich nach Obertiefenbach zu nehmen, damit die Siebenjährige nicht allein bei anbrechender Dunkelheit und ohne Handy im Nachbarort steht. In Obertiefenbach angekommen, holt Grämer ihren Sohn ab, wartet noch auf ihren Mann und fährt Julia schließlich gegen 17.30 Uhr nach Hause.

„Ich habe das getan, weil ich auch Kinder habe und hoffe, dass jemand meinem Kind in einem solchen Fall auch helfen würde“, sagt Grämer.

„Es war ein Glücksfall, dass die Frau sich um Julia gekümmert hat“, sagt Wyeczek L. Leider hätten sie sich nicht bei ihr bedanken können, weil Swetlana L. noch im Ort nach der Tochter gesucht habe. Die Frau sei ihre Heldin, sagt der Vater. „Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt richtig Panik, man stellt sich in diesem Moment alles Mögliche vor“, meint die Mutter.

„Ich habe das Mädchen nicht bemerkt“, sagt der Busfahrer. Er sei seit 35 Jahren Busfahrer und Vater von vier Kindern. Hätte er die missliche Lage des Mädchens bemerkt, hätte er sie auch wieder nach Gaudernbach zurückgefahren, versichert er.

Willy Schermuly vom Busunternehmen Schermuly erklärt, er habe der Familie auf ihre Beschwerde hin einen Gesprächstermin angeboten. Weiter heißt es in dem Brief: „Grundsätzlich sind unsere Fahrer angehalten, in einem solchen Fall die Kinder nicht auf freier Strecke, sondern an der nächstmöglichen Haltestelle aussteigen zu lassen oder wenn dies zu weit entfernt ist, unmittelbar die nächsten Schritte einzuleiten, wie Schule oder Eltern informieren und einen Abholpunkt mit der Firmenzentrale abzustimmen.“

Ähnlich formuliert es auch Markus Rinnert von der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW): Ein Busfahrer sei zwar in erster Linie ein Dienstleister, aber es gebe Verhaltensregeln, wonach dieser einen Schüler nicht einfach aus dem Bus werfen dürfe, sondern Schule oder Eltern kontaktieren soll.