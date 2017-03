Hubschrauber dürfen an der Klinik landen

Limburg Der Hubschrauberlandeplatz am Limburger St.-Vincenz-Krankenhaus darf 24 Stunden rund um die Uhr genutzt werden. Die zuständige Behörde, das Regierungspräsidium (RP) Kassel, hat eine entsprechende Genehmigung erteilt. Bisher gab es diese Genehmigung nicht, wie die Stadt Limburg am Donnerstag mitteilt. Der sogenannte Sonderlandeplatz wurde bisher mit einer Ausnahmegenehmigung angeflogen, wonach Starts und Landungen außerhalb von Flugplätzen gestattet sind, wenn dies zur Hilfeleistung bei einer Gefahr für Leib und Leben einer Person erforderlich ist, teilt Stadtsprecher Johannes Laubach mit. Die Genehmigung verlangt auch, dass Hindernisse in der Einflugschneise beseitigt werden müssen, um einen gefahrlosen Flugbetrieb zu gewährleisten. Es geht um die Kronen von 75 Bäumen am Schafsberg. Da die Stadt Limburg diese zurückstutzen wollte, hatte es Proteste von Naturschützern gegeben. Das RP räumt ein, dass die Genehmigung mit dem Naturschutz durchaus kollidiere. In einer Abwägung wiege jedoch die Notfallversorgung für Menschen in Lebensgefahr höher, teilt das RP mit. (br/red/Foto: Archiv)

