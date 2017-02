Von Manuela Jung

In der großen Politik mitmischen

DEMOKRATIE Kinder- und Jugendparlament soll Mitbestimmung für junge Leute bringen

Villmar Mitreden, Interessen weitergeben, Demokratie erfahren – vieles ist möglich, wenn sich junge Menschen in einem Kinder- und Jugendparlament engagieren. So soll es künftig auch in Villmar sein. Die Vorbereitungen für das neue Gremium laufen auf Hochtouren.

