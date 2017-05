Kreuzung ab Montag gesperrt

Auf der König-Konrad-Straße bis zur Kreuzung mit der Weilburger Straße sind die Arbeiten an den Kanal- und Wasserleitungen inzwischen abgeschlossen. Auch die neue Asphalttragschicht ist dort bereits eingebaut.

Ab Montag, 8. Mai, bis voraussichtlich Ende Juni wird nun in der Kreuzung der König-Konrad-Straße mit der Weilburger Straße an den Leitungen und am Asphalt gearbeitet. Hierfür muss diese Kreuzung ab dem 8. Mai gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Kalkstraße und den Breitenweg umgeleitet. Die Umleitung über den Struther Weg, die Weyandstraße sowie die Straße Am Lahnufer bleibt weiterhin bestehen. Auch für den Durchgangsverkehr bleibt die überörtliche Umleitung bestehen.

Nächste Baustelle: Weilburger Straße

Im Anschluss an die Bauarbeiten an dieser Kreuzung werden die Arbeiten an der Weilburger Straße fortgeführt. Bis voraussichtlich Ende 2017 sanieren Hessen Mobil und die Gemeinde Villmar die Ortsdurchfahrt – die Gemeinde erneuert die Kanal- und Wasserleitungen und die Gehwege, Hessen Mobil erneuert die Fahrbahn der Landesstraße. (red)