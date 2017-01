Lager sind nach Facebook-Aufruf mehr als voll

HILFE Obdachlose in Limburg sind versorgt

Eingehüllt in seinen Schlafsack sitzt ein Mann in der Fußgängerzone von Frankfurt. In Limburg sind derweil alle Obdachlose versorgt und bekommen bei Wunsch auch einen Schlafplatz. (Archivfoto: Roessler/dpa)

Obdachlosen helfen, das wollte der Merenberger Unternehmer Dominik Ackermann, nachdem er am Montagabend einen frierenden Mann in einer Ecke der Limburger Altstadt entdeckt hatte. Am Dienstag stellte er im sozialen Netzwerk Facebook ein Video online (TAGEBLATT berichtete), in dem er seine Gedanken zum Thema äußerte und dazu aufrief, zu helfen – ganz individuell, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten.

Schnell entwickelte dieser Aufruf sich zu einem viralen Hit im Netz, innerhalb von 24 Stunden wurde das Video fast 80 000-mal gesehen, fast 1500-mal geteilt. Ackermann bekam viel Lob und auch etwas Kritik zu seiner Aktion. Und vor allem: Viele Menschen machten sich auf den Weg, um Schlafsäcke, Decken, selbst warme Speisen und Getränke in Limburg zu verteilen.

Das wiederum brachte jene auf den Plan, die sich professionell um die Versorgung von Obdachlosen kümmern – die Mitarbeiter des Walter-Adlhoch-Hauses in der Eisenbahnstraße. Harry Fenzl, Leiter der Einrichtung, lud noch am Dienstagabend Ackermann in das Haus an. Laut Fenzl brachte der Merenberger Unternehmer Kleidung und Rucksäcke mit – es habe „ein aufrichtiges Gespräch über das komplexe Thema Obdachlosigkeit“ gegeben.

Derzeit sind keine Spenden mehr nötig

Das schrieb er auch unter das Facebook-Video von Dominik Ackermann. Schon gegenüber dem TAGEBLATT hatte Harry Fenzl am Dienstag betont: „Die Leute sind grundsätzlich gut versorgt.“ Nach der abendlichen Verteilaktion erklärte er dann: die Lager sind voll. Auch, weil sich im Tagesverlauf des Mittwochs zwei weitere Hilfsaktionen ankündigten, schrieb Fenzl bei Facebook: „Ich bitte darum, keine Decken, Schlafsäcke oder Kleidung mehr abzugeben“, man könne Bedürftige in der Domstadt ausreichend versorgen.

Wer Obdachlosen in Limburg und Umgebung Unterstützung zukommen lassen möchte, kann Kontakt mit dem Walter-Adlhoch-Haus aufnehmen und sich dort auch zur Arbeit mit Menschen ohne Obdach informieren. Kontaktdaten und Informationen gibt es auf www.caritaslimburg.de/wah. In Kürze soll es zudem einen Informationstermin im Walter-Adlhoch-Haus für interessierte Bürger geben. (mgl)