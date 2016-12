Von Katrin Maue-Kläser

Letzte Flüchtlinge verlassen Diez

FLÜCHTLINGE Diezer Freiherr-vom-Stein-Kaserne steht jetzt weitgehend leer

Diez Es wird keine zweite Adventsfeier in der Diezer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) geben: In der vergangenen Woche haben nach dem Frühstück die letzten Bewohner die ehemalige Freiherr-vom-Stein-Kaserne in Richtung Kusel verlassen.

