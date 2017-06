Limburg steht unter Strom

VERKEHR Elektrische Mobilität wird am Samstag im ICE-Gebiet das Thema sein

Die Stadt Limburg lädt für 9 bis 14 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein – genau genommen zum „Tag der offenen Autotür und offenen Sattels“, wobei die dort präsentierten Fahrzeuge eines gemeinsam haben: Ob mit vier oder zwei Rädern – der Antrieb ist elektrisch.

Als Anfang des Jahres die Wasserstofftankstelle im ICE-Gebiet eröffnet wurde, da machte Bürgermeister Marius Hahn schon darauf aufmerksam, dass es weiter geht in der Entwicklung mit umweltfreundlichen „Tankstellen“.

Zwischenzeitlich steht fest: Mit Fastnet baut ein aus den Niederlanden kommender Betreiber eine Schnellladestation für E-Fahrzeuge im ICE-Gebiet. Hahn hofft nun darauf, dass der sprichwörtliche Funke der neuen Art der Mobilität auch auf diejenigen überspringt, die im ICE-Gebiet ihren Firmenstandort haben.

Neun Ladestationen verteilen sich derzeit über die Stadt mit jeweils zwei Auto-Ladepunkten

Hahn gibt am „Tag der offenen Tür“ um 10 Uhr das Startsignal. Limburg ist im Bereich der E-Mobilität recht gut aufgestellt. Neun Ladestationen verteilen sich derzeit über die Stadt mit jeweils zwei Ladepunkten für Autos. Hinzu kommen noch Ladestationen für Zweiräder.

In der Brückengasse steht eine Ladestation, an den Bahnhöfen in Eschhofen, Limburg (Stadt) und im ICE-Gebiet gibt es Lademöglichkeiten in den dort befindlichen Fahrradboxen.

Am Samstag, 10. Juni, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, sich umfassend über E- oder Hybrid-Mobile zu informieren. Das Autohaus Bach ist mit drei E-Fahrzeugen der Hersteller VW, Audi und Porsche vertreten.

Das Autohaus Keller kommt mit einer Toyota-Flotte bestehend aus mehreren Hybrid-Fahrzeugen, unter anderem mit dem Modell Mirai. Das Autohaus Bilia (ehemals Schäfer) präsentiert den BMW i3 und den 330e. Das Autohaus Eren & Burggraf schließlich ist mit einem Volvo XC90 Twin Engine vor Ort.

Probefahrten sind an diesem Tag allerdings nur bei den Autohäusern Keller und Eren & Burggraf auf Anfrage möglich. Mit E-Fahrzeugen ist auch die Energieversorgung Limburg an dem Tag vertreten, mit einem BMW i3 und einem VW Caddy.

An der Friedrich-Dessauer-Schule, einer beruflichen Schule, hat die E-Mobilität längst Einzug gehalten, in der Ausbildung ist das ein wichtiges Thema und Schüler sowie Lehrende informieren im ICE-Gebiet über verschiedene Themen zur E-Mobilität.

Dazu gehört nicht nur, dass die Schule mit zwei E-Autos aufwartet, sondern sich auch den Themen Entwicklung der E-Mobilität, Ladesäulen sowie ihren Chancen widmet.

Ob E-Bike oder Pedelec – die Unterstützung mit E-Motoren hilft auf dem Fahrrad, das Ziel zu erreichen, ohne sich körperlich überanstrengen zu müssen. Die Firma Meurer präsentiert am 10. Juni E-Bikes und ermöglicht auf einem Parcours auch Probefahrten.

Die Besucher erwartet im ICE-Gebiet auch ein Rahmenprogramm:

Die Baskets Limburg sind mit Spielern anwesend und werden im Subway mit einer Autogrammstunde aufwarten. Der TuS Staffel präsentiert sich und lädt zum Torwandschießen ein. Die Kreismusikschule unterhält mit zwei Jugend-Blasorchestern um 12 Uhr bei der Firma Straton. (red)