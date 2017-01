Limburgs alternative Neujahrsansprache

Von Malte Glotz

ENGAGEMENT Facebook-Aufruf zur Obdachlosenhilfe erreicht Tausende im Landkreis

In der Kälte auf der Straße schlafen? Der Merenberger Unternehmer Dominik Ackermann kann sich mit diesem Gedanken nicht abfinden und startet deshalb bei Facebook einen Aufruf, Betroffenen in Limburg zu helfen. (Archivfoto: Zinken/dpa)

Der Merenberger hat am Dienstag einen viralen Volltreffer im Internet gelandet – ohne das im Voraus zu ahnen oder auch nur zu beabsichtigen. Der Unternehmer aus dem Westerwald wollte einfach nur auf ein soziales Problem aufmerksam machen, schaltete bei seinem Morgenspaziergang seine Handykamera an – und hatte vier Stunden später 16.000 Zugriffe auf dieses Video. Es wurde zu diesem Zeitpunkt 450 mal geteilt und 275 mal mit einem Herzchen oder einen hochgereckten Daumen versehen. Und der Zähler stieg stetig weiter.

"Ich habe da ein Anliegen am Herzen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich so etwas hier mal mache... mit so einem Video“, begrüßt Ackermann die Zuschauer des Videos. Er stapft durch Feld und Wald, die Schritte knirschen hörbar, der Himmel ist grau. „Nass und kalt“, sagt Ackermann.

Und dann erzählt er: Am Montagabend habe er in der Limburger Altstadt einen Mann auf dem Boden gesehen – Kapuze, Decke, in die Ecke gekauert. Ein Obdachloser. Dominik Ackermann selbst war zum Essen verabredet. „Aber mir ging die Sache nicht mehr aus dem Kopf“, sagt er im Gespräch mit dem TAGEBLATT. Und im Video fährt er fort: „Ich war total schockiert“. In Großstädten wie Hamburg oder Berlin habe man sich eventuell an den Anblick von obdachlosen Menschen gewöhnt – aber in der mittelhessischen Heimat?

In der Großstadt, da „gehen die Leute dran vorbei, es interessiert keinen mehr“, sagt Ackermann in die Kamera. In Limburg-Weilburg aber interessierte die Problematik binnen Stunden Tausende. Er selbst, schlägt Ackermann in seinem Dreiminüter vor, wolle ein paar Decken zusammentragen und am Dienstagabend noch in Limburg verteilen. Spontan waren viele bei Facebook bereit, es ihm gleichzutun. Suppenrezepte wurden geteilt, andere wollten Tee kochen. Um 20 Uhr wollten sich die Menschen am Limburger Bahnhof treffen.

Das war dann auch Dominik Ackermann etwas viel. „Das war nicht so geplant. Aber schön, dass es funktioniert“, sagt er in einem zweiten Video. Und ruft dazu auf, nach den ganz individuellen Möglichkeiten zu helfen: „Jeder macht das, was er für richtig hält“ – und zwar nicht nur, weil er gerade ein entsprechendes Video online gestellt hat.

Und auch in Limburg war man etwas überrascht ob der plötzlichen Aufmerksamkeit aus dem Netz. „Es ist natürlich grundsätzlich eine schöne Sache, dass Menschen sich berühren lassen“, sagt Harry Fenzl, der die Limburger Obdachlosen-Einrichtung leitet, das Walter-Adlhoch-Haus. Er freut sich auch über die sehr besonnenen Worte von Ackermann wie von den vielen Menschen, die unter den Videos ihre Kommentare hinterlassen. Viel zu oft, erklärt Fenzl, werden heutzutage soziale Gruppen gegeneinander ausgespielt – Flüchtlinge und Obdachlose etwa. Anders bei Ackermann. Der sagt in seinem ersten Video: „Es ist, glaube ich, völlig egal, ob es ein Flüchtling ist oder ein Mensch mit anderer Hautfarbe. Es kann einfach nicht sein, dass Leute bei dem Wetter die Nacht draußen verbringen müssen“.

Die meisten Menschen ohne Obdach in Limburg sind nachts versorgt und haben einen Schlafplatz

Das sieht auch Fenzl so. Nur weist er daraufhin: „Die Leute sind weitgehend versorgt“. Ziel sei es stets, Menschen ohne Obdach schnellstmöglich unterzubringen – dazu sei jede Kommune verpflichtet. Wenn das nicht gelingt, stehen im Adl- hoch-Haus bis zu fünf Notbetten zur Verfügung. Zudem gibt es in der entstehenden Unterkunft in der Rudolf-Schuy-Straße, die im Februar offiziell öffnen soll, schon jetzt einen Not-Raum für spontan nötige Übernachtungen.

„Derzeit haben wir nur eine übersichtliche Zahl im Freien, vielleicht ein oder zwei Menschen“, sagt Fenzl. Manche Obdachlose verzichten auch bewusst auf eine Nacht in der Unterkunft. Fenzl weist zudem darauf hin, dass es montags und donnerstags in der Kirche am Bahnhof eine Suppenküche für Bedürftige gibt. Die vielen Engagierten möchte er aber keinesfalls stoppen; seine Kundschaft freue sich über Aufmerksamkeit der Bevölkerung. Fenzl sagt über die Reaktionen auf Ackermanns Video: „Sie sind ein gutes Zeichen für uns als Gesellschaft.“