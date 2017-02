Von Olivia Heß

Löhnberg baut einen Aussichtsturm

Bauwerk Fertigstellung vielleicht schon im Sommer

Löhnberg Ein besonderes Projekt plant Löhnbergs Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) derzeit. Am Grillplatz in Löhnberg soll in diesem Frühjahr ein Aussichtsturm aufgestellt werden.

