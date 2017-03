Lokale Allianz schmieden

PFLEGE Erster Tag der Demenz in Löhnberg / Angehörigen Unterstützung bieten

Löhnberg Bis zu 1,6 Millionen Menschen sind in Deutschland an Demenz erkrankt. Bis 2050 könnte die Zahl auf bis zu drei Millionen wachsen. In Löhnberg wird am Samstag, 18. März, ab 10.30 Uhr der erste „Tag der Demenz“ im Bürgerhaus „Löhnberger Lilie“ veranstaltet.

