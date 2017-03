Von Dieter Fluck

Macht das Sozialkaufhaus zu?

Nothilfe Hohe Kosten, zu wenig Kunden und Spenden / Alle dürfen kaufen

Limburg Viele Menschen hat das „Komitee für Nothilfe“ (KfN) in der Region und in Armutsländern unterstützt. Nach 36 Jahren ist der Verein selbst in Not geraten. Und wenn bald nicht mehr Kunden oder Spenden kommen, so wird es das Sozialkaufhaus 2018 nicht mehr geben.

Copyright © mittelhessen.de 2017