"Magic Kids" begeistern mit Musical

HEILIGABEND "Singende Schafe und Mäuse" erzählen die Weihnachtsgeschichte in der Münsterer Kirche

Selters-Münster Eine besondere Aufführung der Weihnachtsgeschichte hat an Heiligabend in der evangelischen Kirche in Münster auf das Weihnachtsfest eingestimmt. Die „Magic Kids“ erzählten die Weihnachtsgeschichte aus Sicht der Tiere.

Copyright © mittelhessen.de 2016