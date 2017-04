Mann stirbt bei Unfall

VERKEHR 40-Jähriger kommt von der Straße ab

Aufgrund von Zeugenaussagen und den vorgefundenen Unfallspuren fuhr der 40-Jährige mit seinem BMW die L 3278 von Hadamar kommend in Richtung B 49. Im Bereich der Abfahrt Oberzeuzheim, in einer leichten Linkskurve, fuhr er geradeaus in einen unbefestigten Straßengraben. Dort überfuhr er ein Verkehrszeichen und riss dieses mitsamt dem Sockel aus dem Erdreich. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Dabei wurde der Fahrer aus dem BMW geschleudert. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. (red)