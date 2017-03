Maschine macht Gehölz zu Holzhackschnitzel

Weinbach-Edelsberg Die kranken Bäume sind gefällt und für die Sicherheit entlang der Landes- und Bundesstraßen ist wieder gesorgt. Baumfäll- und Gehölzschnittarbeiten konnte man in den vergangenen Wochen an vielen Stellen im Landkreis Limburg-Weilburg beobachten. Nun wird das abgeschnittene Geäst, das mancherorts auch auf großen Haufen gesammelt wurde, abtransportiert. Auch entlang der Landesstraße 3025 (Weilstraße bei Edelsberg) wird das Gehölz nun entsorgt. Bevor es auf die Reise geht, werden die abgeschnittenen Äste und Sträucher mit einem riesigen Häcksler geschreddert und landen als Holzhackschnitzel in einem entsprechenden Container. (kel/Foto: Keller)

